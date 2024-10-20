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        Bodrum'da otomobilin park halindeki kamyonete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 16:16 Güncelleme: 20.10.2024 - 16:22
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        Bodrum'da otomobilin park halindeki kamyonete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        N.M.K'nin kullandığı 48 BH 270 plakalı otomobil, Bitez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, odun satışı yapmak için park halinde bulunan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 ARU 882 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

        Kazada, kamyonetin kasasında odun satışı yapan M.D, otomobilin sürücüsü N.M.K. ve otomobildeki M.D. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde otomobilin kamyonete hızla çarptıktan sonra diğer şeritte yan durması ve çevredekilerin panik yaşaması yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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