Bodrum'da otomobilin park halindeki kamyonete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Görüntülerde otomobilin kamyonete hızla çarptıktan sonra diğer şeritte yan durması ve çevredekilerin panik yaşaması yer alıyor.

N.M.K'nin kullandığı 48 BH 270 plakalı otomobil, Bitez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, odun satışı yapmak için park halinde bulunan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 ARU 882 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

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