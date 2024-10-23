Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Yolcu gemisi "Blue Sapphire" tur hazırlığı için Marmaris'te

        "Blue Sapphire" isimli kruvaziyer, tur hazırlığı için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:30 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcu gemisi "Blue Sapphire" tur hazırlığı için Marmaris'te
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Blue Sapphire" isimli kruvaziyer, tur hazırlığı için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        İzmir'in Çeşme ilçesinin ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren Saint Kitts ve Nevis bayraklı 200 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Limanda yaklaşık 2 hafta kalması planlanan 37 bin grostonluk geminin, tur hazırlıklarının da burada yapılacağı öğrenildi.

        Öte yandan, en lüks yatlar arasında gösterilen Cayman Adaları bayraklı 90 metrelik "ICE" isimli yat da limanın küçük iskelesinde bağlı bulunuyor. Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" ise Albatros Marina'da demirli bekliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.