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        Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne, ekiplerce kıyıya yanaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 12:50 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:56
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        Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne, ekiplerce kıyıya yanaştırıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, arızalanan bir teknenin denizde sürüklendiği ve Nar Adası açıklarında olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

        İçinde 4 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-5 botuyla çekilerek Sarıgerme Mahallesi'ne yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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