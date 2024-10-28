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        Muğla ve İstanbul'daki silah ticareti operasyonu kapsamında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Muğla ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:38
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        Muğla ve İstanbul'daki silah ticareti operasyonu kapsamında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Muğla ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla'nın Milas ilçesi ile İstanbul'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerinde yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, ⁠3 şarjör, 51 fişek, kompozit başlık, ⁠2 balistik plaka, balistik yelek, 574 gram doğal taş, 94 zultanit taşı ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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