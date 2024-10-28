Muğla ve İstanbul'daki silah ticareti operasyonu kapsamında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Muğla ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Muğla ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla'nın Milas ilçesi ile İstanbul'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerinde yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 51 fişek, kompozit başlık, 2 balistik plaka, balistik yelek, 574 gram doğal taş, 94 zultanit taşı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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