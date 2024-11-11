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        Bodrum'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 22:04 Güncelleme: 11.11.2024 - 22:13
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        Bodrum'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Sahil güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 26 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

        İlçe açıklarında ekipler tarafından durdurulan fiber teknede ise 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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        Galeri

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