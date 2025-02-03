Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'dan 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında bölgeye ihtiyaç malzemesi gönderildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinden, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında bölgeye ihtiyaç malzemesi desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 18:34 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'dan 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında bölgeye ihtiyaç malzemesi gönderildi
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinden, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında bölgeye ihtiyaç malzemesi desteğinde bulunuldu.

        Gaziantep'in İslahiye Mahallesi'ndeki kadınlar tarafından başlatılan "İkinci El Ürün Kampanyası"na destek veren Bodrum Fenerbahçeliler Derneğinin organizasyonuna Bodrum Ticaret Odasının (BODTO) lojistik destek vermesiyle toplanan malzemeler, nakliye aracına yüklenerek yola çıkarıldı.

        Aralarında giyim, ev tekstili, kitap, battaniye, kırtasiye malzemesi ve oyuncakların bulunduğu paketlerin araca yüklenmesi sırasında BODTO Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Gürkan Topan ve derneğin yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

        Kocadon, yaptığı açıklamada, kampanyaya destek vermekten mutlu olduklarını ifade ederek, Dernek Başkanı Gürkan Topan ile yönetim kuruluna, dernek üyelerine ve malzemeleri odaya ulaştıran duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

        Dernek Başkanı Topan da kulüp olarak sosyal sorumlulukların her zaman farkında olduklarını belirtti.

        BODTO'nun kendilerine her türlü desteği verdiğini dile getiren Topan, şunları söyledi:

        "Gelen yardım malzemeleri korunaklı bir yerde tutmak için binamızın depolarını kullandık. Başkan Kocadon da BODTO üyelerine kampanyanın duyurusunu yaparak destek oldu. Aralarında giyim eşyası, ev tekstili, kırtasiye malzemesi, kitap ve oyuncakların bulunduğu paketler, İslahiye'de bulunan konteynerlerde yaşayan yaklaşık 3 bin 700 kişinin barındığı bir konteyner kente ulaştırılacak. Bunun yaklaşık 1000 kadarı çocuk olduğu için üyelerimizden oyuncak da talep ettik. Özellikle evlerinde oyuncaklarını kendi elleri ile anne ve babalarına teslim eden çocuklarımız, bizleri daha da duygulandırdı. Hepsinin yanaklarından öperken kampanyamıza destek veren tüm Bodrumlu Fenerbahçelilere teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aşağılık saldırgana tutuklama kararı!
        Aşağılık saldırgana tutuklama kararı!
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nden deprem bölgesine yardım
        Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nden deprem bölgesine yardım
        Bodrum FK, teknik direktör Volkan Demirel ile yolları ayırdı
        Bodrum FK, teknik direktör Volkan Demirel ile yolları ayırdı
        Bodrum FK, Volkan Demirel ile yollarını ayırdı
        Bodrum FK, Volkan Demirel ile yollarını ayırdı
        TYF Yelken Ligi'nde ILCA Türkiye Şampiyonası tamamlandı
        TYF Yelken Ligi'nde ILCA Türkiye Şampiyonası tamamlandı
        Muğlaspor adım adım zirveye
        Muğlaspor adım adım zirveye
        Aydın Ayaydın'dan Göcek Tüneli'nin geçiş ücretine ilişkin açıklama:
        Aydın Ayaydın'dan Göcek Tüneli'nin geçiş ücretine ilişkin açıklama: