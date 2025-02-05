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        Muğla'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 20:49 Güncelleme: 05.02.2025 - 20:59
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        Muğla'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milas ilçesinde Sahil Güvenlik Botu ile Milas İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, kara üzerinde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

        Ekiplerin yaptığı çalışmada 7'si çocuk 16 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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