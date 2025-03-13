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        Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı Marmaris'te başlayacak

        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 1. ayağı "Marmaris Ege Rallisi", 14-16 Mart'ta gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 22:41 Güncelleme: 13.03.2025 - 22:41
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        Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı Marmaris'te başlayacak
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        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 1. ayağı "Marmaris Ege Rallisi", 14-16 Mart'ta gerçekleştirilecek.

        Yarış öncesi Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) basın toplantısı düzenlendi.

        TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, basın toplantısında yaptığı konuşmada, tekrar Marmaris'te bulunmanın kendileri için keyifli olduğunu, ilçede dört sene Dünya Ralli Şampiyonası'ndan sonra iki yıldır Türkiye Ralli Şampiyonası'nı gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Herkes için keyifli, kazasız belasız bir yarış geçmesini dilediğini aktaran Kaya, "Ege Otomobil Spor Kulübümüz gerekli bütün tedbirleri alıp yarışa hazırlandı. Biz de yarışın tüm takımlar ve seyirciler açısından güvenli geçmesi için elimizden geleni yapmak üzere buradayız. Herkese başarılı bir ralli sezonu diliyorum." diye konuştu.

        Ege Otomobil Spor Kulübü Başkanı Özer Yüce ise Marmaris'te ikincisini düzenledikleri Ege Rallisi'nin toplamda 34. yılını organize ettiklerini dile getirdi.

        Marmaris'te bu organizasyonu gerçekleştirmenin keyif verici olduğunu belirten Yüce, "Dünya Ralli Şampiyonası'ndan itibaren bölgeye hakimiz. Marmaris'te bu organizasyonu yapmak evimizde olmak gibi bizim için. Muğla Valiliğimiz, emniyet ve jandarmamız, Marmaris ve Ula Kaymakamlığımıza, sponsorlarımıza ve sporseverlere çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yarışma Direktörü Çağlar Kip, etaplar ve program hakkında bilgi verdi.

        - Ege Rallisi 34. yılında

        Takımlar, yarın saat 17.00'de Atatürk Meydanı'nda seremoni startından sonra İçmeler Mahallesi'ndeki 1,85 kilometrelik SSS Marmaris Özel Seyirci etabını geçecek.

        Ekipler, 15 Mart Cumartesi günü 16,90 kilometrelik Remed Assistance etabıyla başlayıp 10 kilometrelik Bayır yarışıyla devam edecekleri mücadeleyi 7,15 kilometrelik Petrol Ofisi Maxima etabıyla bitirecek.

        Yarış, 16 Mart Pazar günü Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde 8 kilometrelik Kuyucak etabıyla start alıp, 14,25 kilometrelik Akyaka (Sarnıç) etabını geçtikten sonra 20,80 kilometrelik Powerstage etabıyla tamamlanacak.

        Etapların tamamlanmasından sonra Finiş Podyumu saat 14.30'da Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

        Toplantıya ayrıca TOSFED Çevre Delegesi Bilge Yüce, Castrol Ford Team Sportif Direktörü Murat Bostancı, sporcular Burak Çukurova, Kerem Kazaz, Demir Sancaklı, Kübra Denizci Keskin, Buğra Banaz, Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel Genel Müdürü Cihan Baykara ve sponsorlardan Tor Yapı yetkilisi Tolga Çapkınoğlu katıldı.

        Marmaris Ege Rallisi'ne 45 otomobil ve 90 sporcu kayıt yaptırdı. Geride kalan yıllarda Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) da ev sahipliği yapan Marmaris ve Ula'da Ege Rallisi'nin 34. yılı da kutlanacak.

        Ralli boyunca yarışmacılar ve katılımcılar, doğaya tohum topları bırakacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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