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        Fethiye açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 22:40 Güncelleme: 05.04.2025 - 22:40
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        Fethiye açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-17) tarafından ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

        Ekipler, durdurdukları fiber karinalı lastik botta, 27'si çocuk 56 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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