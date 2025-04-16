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        Mega yat "Golden Odyssey" Marmaris Körfezi'ne demirledi

        "Golden Odyssey" isimli mega yat, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:57 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:27
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        Mega yat "Golden Odyssey" Marmaris Körfezi'ne demirledi
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        "Golden Odyssey" isimli mega yat, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Bermuda bayraklı, yaklaşık 124 metre uzunluğundaki dev yat, Marmaris Körfezi'ne demirledi.

        Lüks yat, vatandaşların ve yabancı turistlerin ilgisi çekti.

        Birçok konfora sahip olan ve 2015'te yapılan yattaki 16 kabinde 32 misafir konaklayabiliyor. 21 knot seyir hızını çıkabilen yatta, 60 personel görev yapıyor.

        Yatta ayrıca yüzme havuzu, kuaför ve güzellik salonu ile doktor muayene odası da bulunuyor.

        Öte yandan, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" de Albatros Marina'da demirli kalmaya devam ediyor.

        Cayman Adaları bayraklı 90 metrelik "ICE" isimli lüks yat da limanın küçük iskelesinde bağlı bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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