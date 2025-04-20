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        Fethiye açıklarında gemide rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında ticari gemide rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 19:17 Güncelleme: 20.04.2025 - 19:17
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        Fethiye açıklarında gemide rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında ticari gemide rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki ticari gemide bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

        Sahil Güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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