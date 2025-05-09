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        Datça'da "Sağlık için Hareket Et Günü" kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi

        Datça ilçesinde, "Sağlık için Hareket Et Günü" kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:56 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:56
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        Datça'da "Sağlık için Hareket Et Günü" kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi
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        Datça ilçesinde, "Sağlık için Hareket Et Günü" kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi.

        Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl 10 Mayıs'ta kutlanan "Sağlık için Hareket Et Günü" kapsamında, Datça Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

        İlçe Kaymakamı Murat Atıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Datça Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Abbas Akgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, öğrenciler ve vatandaşlar, sağlıklı yaşam için Toplum Sağlığı Merkezi önünden başlayarak, Cumhuriyet meydanına kadar yürüdü.

        Etkinlik kapsamında yapılan yürüyüşle birlikte sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amaçlanırken, hareketin bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki olumlu etkileri bir kez daha vurgulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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