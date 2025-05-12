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        Yolcu gemisi "Marella Discovery 2" ile Marmaris'e 1798 turist geldi

        Bahamalar bayraklı kruvaziyer " Marella Discovery 2", 1798 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:36 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:49
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        Yolcu gemisi "Marella Discovery 2" ile Marmaris'e 1798 turist geldi
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        Bahamalar bayraklı kruvaziyer " Marella Discovery 2", 1798 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Rodos Limanı'nın ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren 265 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide, çoğu İngiliz 1798 yolcu ve 728 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        Gemi acentesinin yetkilisi Emrah Ersoy, gazetecilere, ilçeye getirdikleri yolculardan 350'sinin Dalyan ve diğer turlara katıldığını söyledi.

        Kruvaziyerin gece saatlerinde demir alarak Antalya'nın Alanya ilçesine hareket edeceği öğrenildi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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