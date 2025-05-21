Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic ve Oscar Ödüllü aktör Eddie Redmayne Bodrum'da

İkili bir otelde düzenlenen söyleşiye katıldı, ardından da tenis oynadı.

Tarihte 24 kezle en fazla grand slam tenis turnuvası kazanan ve teklerde 100. şampiyonluğu hedefleyen 37 yaşındaki Sırp Djokovic ile aktör Redmayne ilçede düzenlenen özel bir organizasyonda bir araya geldi.

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