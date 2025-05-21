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        Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic ve Oscar Ödüllü aktör Eddie Redmayne Bodrum'da

        Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic ile Oscar Ödüllü aktör Eddie Redmayne Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 21.05.2025 - 18:30
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        Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic ve Oscar Ödüllü aktör Eddie Redmayne Bodrum'da
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        Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic ile Oscar Ödüllü aktör Eddie Redmayne Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Tarihte 24 kezle en fazla grand slam tenis turnuvası kazanan ve teklerde 100. şampiyonluğu hedefleyen 37 yaşındaki Sırp Djokovic ile aktör Redmayne ilçede düzenlenen özel bir organizasyonda bir araya geldi.

        İkili bir otelde düzenlenen söyleşiye katıldı, ardından da tenis oynadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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