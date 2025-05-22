Bodrum'da deniz dibinden 30 ton atık toplandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz dibinden 30 ton atık toplandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz dibinden 30 ton atık toplandı.
Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda, Paşatarlası Halk Plajı önlerinde deniz dibi temizliği yapıldı.
Çalışma kapsamında tonoz, inşaat atıkları, çöp bidonları, hurda malzemeler, plastik atıklar ve çöp varilleri olmak üzere denizden 30 ton atık çıkarıldı.
Vinçler yardımıyla çıkarılan atıklar, katı atık tesisine gönderilmek üzere kamyonlara yüklendi.
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