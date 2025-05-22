Bodrum'da deniz dibinden 30 ton atık toplandı

Çalışma kapsamında tonoz, inşaat atıkları, çöp bidonları, hurda malzemeler, plastik atıklar ve çöp varilleri olmak üzere denizden 30 ton atık çıkarıldı.

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