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        Bodrum'da deniz dibinden 30 ton atık toplandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz dibinden 30 ton atık toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 12:47 Güncelleme: 22.05.2025 - 12:47
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        Bodrum'da deniz dibinden 30 ton atık toplandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz dibinden 30 ton atık toplandı.

        Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda, Paşatarlası Halk Plajı önlerinde deniz dibi temizliği yapıldı.

        Çalışma kapsamında tonoz, inşaat atıkları, çöp bidonları, hurda malzemeler, plastik atıklar ve çöp varilleri olmak üzere denizden 30 ton atık çıkarıldı.

        Vinçler yardımıyla çıkarılan atıklar, katı atık tesisine gönderilmek üzere kamyonlara yüklendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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