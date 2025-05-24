Bodrum'da beton mikseri ile kamyonetin arasında sıkışan kişi öldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton mikseri ile kamyonetin arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton mikseri ile kamyonetin arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.
Aslan Akçakale idaresindeki 34 BNM 492 plakalı beton mikseri, Yalıkavak Geriş Mahallesi'nde rampa çıktığı sırada, İlkay Ç'nin kullandığı 34 GJY 915 plakalı kamyonetle karşı karşıya kaldı.
Araçtan inip yolu kontrol etmek isteyen Akçakale, bu sırada kayan kamyonet ile beton mikserinin arasında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Akçakale'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Vinç yardımıyla araçların yoldan kaldırılmasının ardından cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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