Fethiye açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli teknede 33 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

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