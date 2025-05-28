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        Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Adwani Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti

        Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdülaziz Ahmed Al-Adwani​​​​​​​, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 13:52 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:06
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        Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Adwani Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti
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        Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdülaziz Ahmed Al-Adwani​​​​​​​, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Akbıyık, Muğla'nın doğal, tarihi, kültürel zenginlikleri, ticari ve turizm potansiyeli hakkında Büyükelçi Adwani'ye bilgi verdi.

        Akbıyık, Kuveyt'in Türkiye'de çok sayıda yatırımı olduğunu, Muğla ile özellikle turizm, tarım ve mermercilik alanlarında ilişkilerin güçlendirilebileceğini söyledi.

        Türkiye ve Kuveyt arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin çok iyi durumda olduğunu ifade eden Büyükelçi Adwani ise ilişkilerin daha da güçlendirilmesi adına adımlar atmaya hazır olduklarını kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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