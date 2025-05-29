Diyanet İşleri Başkanlığı Arafat'ta "büyük buluşma"nın hazırlıklarına başladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Müslümanlarca "büyük buluşma", "mahşerin provası" olarak nitelendirilen Arafat ziyareti öncesinde hazırlıklara başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Müslümanlarca "büyük buluşma", "mahşerin provası" olarak nitelendirilen Arafat ziyareti öncesinde hazırlıklara başladı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mekke'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Mekke'de olan her şeyin Arafat'ta da olacağını söyledi.
Erbaş, "Arafat hazırlığımız başladı. Sahra hastanemiz olacak inşallah. Onun çalışmaları tamamlanmak üzere. Kendi imkanlarıyla Arafat'a çıkamayan hastalarımızı ambulanslarla götüreceğiz. Arafat'ta sahra hastanemizde tedavilerine devam edeceğiz. Vakfesini yatarak da olsa yapacak hastalarımız olacak. Biz onların da her zaman yanında olacağız." dedi.
Erbaş, 2025 yılı haccında sağlıklı ya da hasta bütün hacıların, haclarını mebrur bir şekilde yapabilmeleri için ellerinden gelen desteği vereceklerini dile getirdi.
Arafat'ta hacıların beslenmeleri için gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Erbaş, şu bilgileri verdi:
"Arafat'ta hacılarımızın sabah, öğlen, akşam yemeklerini vereceğiz. Arafat'ta çadırlardaki hizmetler ayniyat ekip başkanlığımız tarafından gerçekleştiriliyor. Ekip başkanımıza ve ekibine, diyetisyenlerimize teşekkür ediyorum. Rahmanın misafirlerine her noktada hizmet etmek, nafile bir ibadettir. Biz bunu bir ibadet aşkıyla yerine getirmeye gayret ediyoruz. Cenabıhak hacılarımızın haclarını kabul etsin inşallah."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.