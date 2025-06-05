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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan Kurban Bayramı mesajı

        Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:38 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:38
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan Kurban Bayramı mesajı
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        Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aras, mesajında, büyükşehir belediyesi ekiplerinin, vatandaşların Kurban Bayramını daha huzurlu daha rahat geçirebilmeleri için 24 saat görev başında olacaklarını bildirdi.

        Dayanışmanın, paylaşmanın ve sevginin en güzel ifadesi olan bir bayrama daha hep birlikte ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aras, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Bayramlar, bizleri birbirimize yaklaştıran, sevgi bağlarını güçlendiren, kırgınlıkları unutturan ve umutları tazeleyen çok özel günlerdir. Bu müstesna günlerde sevdiklerimize, çevremize, kentimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı da daha derinden hissediyoruz. Biz de bu sorumlulukla, hem siz değerli hemşerilerimizin hem de kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince birimlerimiz 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecektir. Her türlü talep ve bildirim için 444 48 01 numaralı çağrı merkezimiz hizmetinizde olacaktır. Bayram tatili boyunca tüm vatandaşlarımızdan ve konuklarımızdan ricamız; çevremize karşı duyarlı, kentimize karşı özenli davranmalarıdır."

        Aras, Kurban Bayramı'nın başta Muğla olmak üzere tüm ülke ve dünyaya barış, sevgi ve huzur getirmesini temenni ederek, vatandaşların bayramını kutladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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