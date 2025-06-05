Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

Bayramlaşmaya katılan tüm idari ve akademik personele bayram çikolatası ikram edildi.

Kaçar, aynı zamanda bayram sevincini paylaşırken, Gazze'de yaşanan acıların da unutulmaması gerektiğini belirterek, yaşanan sorunların son bulmasını temenni etti.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Deniz Ülgen, Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç ve Prof. Dr Mustafa Gökçe, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Mehmet Avcı ve Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Er, bayram dolayısıyla MSKÜ personeli ile bir araya geldi.

Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında yapılan törene, MSKÜ'nün idari ve akademik birimlerinde görev yapan personel katıldı.

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