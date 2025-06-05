Fethiye Kaymakamı Ertaş'tan Kurban Bayramı mesajı

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ertaş, mesajında, dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye vardığı bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların karşılıklı sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren, manevi duyguları geliştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olduğunu aktaran Ertaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bulunduğumuz bu güzel coğrafyada derin kültürel zenginliklerimizin ve manevi değerlerimizin kazandırdığı dayanışma ruhu bizim en büyük enerji kaynağımızdır. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da büyüklerimizi unutmamalı, evlerimizin neşe kaynağı olan çocuklarımızı sevindirmeli, şefkat ve merhamete muhtaç öksüz ve yetimleri, yoksul ve kimsesizleri, evinde ve yatağında ziyaretçi bekleyen insanlarımızı, vatanımızın bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak uğruna canlarını ve kanlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin yakınlarını ve kahraman gazilerimizi ziyaret ederek, bayramın coşkusunu onlarla paylaşmalıyız."