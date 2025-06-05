Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye Kaymakamı Ertaş'tan Kurban Bayramı mesajı

        Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 15:36 Güncelleme: 05.06.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye Kaymakamı Ertaş'tan Kurban Bayramı mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ertaş, mesajında, dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye vardığı bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

        Bayramların karşılıklı sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren, manevi duyguları geliştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olduğunu aktaran Ertaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Bulunduğumuz bu güzel coğrafyada derin kültürel zenginliklerimizin ve manevi değerlerimizin kazandırdığı dayanışma ruhu bizim en büyük enerji kaynağımızdır. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da büyüklerimizi unutmamalı, evlerimizin neşe kaynağı olan çocuklarımızı sevindirmeli, şefkat ve merhamete muhtaç öksüz ve yetimleri, yoksul ve kimsesizleri, evinde ve yatağında ziyaretçi bekleyen insanlarımızı, vatanımızın bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak uğruna canlarını ve kanlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin yakınlarını ve kahraman gazilerimizi ziyaret ederek, bayramın coşkusunu onlarla paylaşmalıyız."

        Herkesin bayramını kutlayan Ertaş, trafikteki yoğunluk nedeniyle de vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Çağla Tuğaltay cinayeti Kayseri yöntemi ile çözülmeye çalışılacak!
        Çağla Tuğaltay cinayeti Kayseri yöntemi ile çözülmeye çalışılacak!
        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        24 saatte 50 bin araç giriş yaptı! İlçede trafik durma noktasına geldi!
        24 saatte 50 bin araç giriş yaptı! İlçede trafik durma noktasına geldi!
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        Alvaro Morata yol ayrımında
        Alvaro Morata yol ayrımında
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı

        Benzer Haberler

        Muğla'da ormanlara girişler yasaklandı
        Muğla'da ormanlara girişler yasaklandı
        Muğla'da 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan kadın kurtarıldı
        Muğla'da 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan kadın kurtarıldı
        Muğla'da bayram öncesi tatilci yoğunluğu
        Muğla'da bayram öncesi tatilci yoğunluğu
        Bodrum'a 24 saatte 50 bin araç giriş yaptı
        Bodrum'a 24 saatte 50 bin araç giriş yaptı
        Bodrum'da kara yolunda bayram hareketliliği yaşanıyor
        Bodrum'da kara yolunda bayram hareketliliği yaşanıyor
        Muğla'daki silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
        Muğla'daki silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı