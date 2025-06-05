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        STS Bodrum, BM Okyanus Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etti

        Cumhuriyet'in ilk okul gemisi STS Bodrum, Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 17:59 Güncelleme: 05.06.2025 - 18:09
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        STS Bodrum, BM Okyanus Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etti
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        Cumhuriyet'in ilk okul gemisi STS Bodrum, Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etti.

        STS Bodrum Okul Gemisi'nden yapılan açıklamaya göre, Muğla Büyükşehir Belediyesinin uluslararası tanıtım çalışmalarından olan Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus Konferansı (UNOC) kapsamında Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV) ve The Bodrum Cup işbirliğiyle Türkiye, dünya sahnesinde denizcilikte anlamlı bir temsille yer aldı.

        Cumhuriyet'in ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, 23 Mayıs'ta Bodrum Limanı'ndan çıkarak yaklaşık 9 günlük bir seyir sonunda 1 Haziran'da Fransa'nın Nice Limanı'na ulaştı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından gemi, 2 Haziran'da dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen araştırma gemileriyle birlikte ziyarete açıldı.

        UNOC başlangıç etkinliğinde, BOSAV Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Uysal, Fransa Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Özel Danışmanı Elise Ovart Baratte tarafından gerçekleştirilen "Tales from the Sea – STS Bodrum" başlıklı sunumda, BOSAV Vakfı ve STS Bodrum isimli okul gemisinin tüm Akdeniz'i birbirine bağlayan bir köprü olması amacıyla hazırlanan projenin bilgileri tanıtıldı.

        Bölgenin önemli etkinliklerinden "Maximiles Black The Bodrum Cup" ve "Blue Exile" projelerine ait tanıtım filmi davetlilere izletildi.

        Etkinliğe katılanlar, ertesi gün gemide düzenlenecek özel programa da davet edildi. Ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın "Dünya kenti Muğla" vizyonu doğrultusunda uluslararası işbirliklerini geliştirme niyeti vurgulandı.

        3 Haziran'da Nice Limanı'nda demirli STS Bodrum gemisinde Nice Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Nice Côte d’Azur Üniversitesi işbirliğiyle yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

        STS Bodrum'un UNOC kapsamındaki bu özel rotası Bodrum, Nice, Bastia, Bonifacio ve Ascea duraklarını kapsayarak toplamda 2615 deniz miline ulaşıyor.

        Yolculuk boyunca Türkiye'nin denizcilik mirası tanıtılıyor, iklim değişikliği, mavi ekonomi ve çevre bilinci gibi küresel temalarda Türkiye'nin katkısı öne çıkarılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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