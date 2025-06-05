STS Bodrum, BM Okyanus Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etti

Cumhuriyet'in ilk okul gemisi STS Bodrum, Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etti.

STS Bodrum Okul Gemisi'nden yapılan açıklamaya göre, Muğla Büyükşehir Belediyesinin uluslararası tanıtım çalışmalarından olan Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus Konferansı (UNOC) kapsamında Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV) ve The Bodrum Cup işbirliğiyle Türkiye, dünya sahnesinde denizcilikte anlamlı bir temsille yer aldı.

Cumhuriyet'in ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, 23 Mayıs'ta Bodrum Limanı'ndan çıkarak yaklaşık 9 günlük bir seyir sonunda 1 Haziran'da Fransa'nın Nice Limanı'na ulaştı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından gemi, 2 Haziran'da dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen araştırma gemileriyle birlikte ziyarete açıldı.

UNOC başlangıç etkinliğinde, BOSAV Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Uysal, Fransa Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Özel Danışmanı Elise Ovart Baratte tarafından gerçekleştirilen "Tales from the Sea – STS Bodrum" başlıklı sunumda, BOSAV Vakfı ve STS Bodrum isimli okul gemisinin tüm Akdeniz'i birbirine bağlayan bir köprü olması amacıyla hazırlanan projenin bilgileri tanıtıldı.