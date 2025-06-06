Gök vatanın "demir kartalları" bayramda nöbette

ALİ RIZA AKKIR / OSMAN AKÇA - Türkiye Cumhuriyeti'nin hava sahası güvenliğinin teminatı Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Kurban Bayramı'na ailelerinden uzak, komutanları ve silah arkadaşlarıyla giriyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan kahraman pilotlar ve üs personeli, Kurban Bayramı'nı vatan savunmasında karşılıyor.

Gök vatanın "demir kartalları", ülkenin huzur ve güvenliği için görev yapıyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin en önemli unsurları arasında yer alan jetler, İHA'lar ve helikopterler ile görev başında olan personelin bir gününe Anadolu Ajansı