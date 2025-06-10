Muğla'ya Kurban Bayramı'nda 246 bin 582 araç girişi gerçekleşti

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla'ya Kurban Bayramı'nda 246 bin 582 araç girişi gerçekleştiğini bildirdi.

Vali Akbıyık, Muğla Valiliği'nde, Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Yeryüzü Cenneti" olarak bilinen ve önemli turizm merkezleri bulunan kentte, Kurban Bayramı tatili süresince yoğunluk yaşandığını söyledi.

Bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını ve tatillerini geçirmeleri için hem trafik güvenliği hem de kamu düzeni açısından denetimlerin arttırılarak gereken önlemlerin alındığını belirten Akbıyık, "5-9 Haziran tarihleri arasında kara yoluyla ilimize 246 bin 582 araç girişi gerçekleşti. Yapılan denetimler ve alınan önlemler sayesinde bu yıl ölümlü kaza oranı geçen yıla oranla büyük ölçüde azaldı." dedi.

Akbıyık, bayram tatilinin de dahil olduğu 30 Mayıs – 9 Haziran tarihleri arasındaki 11 günlük süre zarfında Muğla genelinde 205 yaralanmalı ve 160 maddi hasarlı olmak üzere 365 trafik kazası meydana geldiğini, kazalarda 289 kişinin yaralandığını, 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini ifade etti.