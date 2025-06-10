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        Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 23:39 Güncelleme: 10.06.2025 - 23:39
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        Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Müskebi Mahallesi Kolej Sokak’tan dumanların çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yayılmadan kontrol altına alınan ve 60 metrekarelik alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışması yapıldı.

        Yapılan incelemede, yangının bir karganın elektrik tellerine çarparak kıvılcım atması sonucu çıktığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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