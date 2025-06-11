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        Bodrum'da çatıdan düşen emekli polis memuru hayatını kaybetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evinin çatısından düşen emekli polis memuru yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 12:38 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:38
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        Bodrum'da çatıdan düşen emekli polis memuru hayatını kaybetti
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evinin çatısından düşen emekli polis memuru yaşamını yitirdi.

        Konacık Mahallesi Turan Sokağı'nda emekli polis memuru 55 yaşındaki Hüseyin Demir, ikinci kattaki evinin çatısından dengesini kaybedip zemine düştü.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Emekli polisin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Öte yandan Hüseyin Demir'in evinin anahtarının yanında olmaması nedeniyle çatıdan evine girmeye çalıştığı sırada dengesini kaybettiği öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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