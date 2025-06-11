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        Fethiye'de teknede çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde marinada bağlı teknede çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 16:54 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:54
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        Fethiye'de teknede çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde marinada bağlı teknede çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Göcek Mahallesi'ndeki marinada bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlere ilk müdahale marina görevlileri ile çevredeki denizciler tarafından yapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Alevlerin diğer teknelere sıçramaması için tekne açığa alındı.

        Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangın nedeniyle tekne kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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