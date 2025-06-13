Bodrum'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 2 zanlıdan biri tutuklandı

Aramalarda, 1.050 gram satışa hazır halde kurutulmuş sentetik uyuşturucu, 1.100 gram likit esrar, 10 gram kokain, 20 kök kenevir bitkisi, 65 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.