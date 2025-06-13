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        Bodrum'da 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 20:28 Güncelleme: 13.06.2025 - 20:28
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        Bodrum'da 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, üç ayrı suçtan hakkında 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.C’nin Bağla Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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