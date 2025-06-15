Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ile 2 hassas terazi, yivsiz av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.
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