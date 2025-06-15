Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 17:33 Güncelleme: 15.06.2025 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, uyuşturucu ile 2 hassas terazi, yivsiz av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"

        Benzer Haberler

        Muğla'da sosyal medya hesaplarından müstehcen paylaşımlar yapan şüpheli tut...
        Muğla'da sosyal medya hesaplarından müstehcen paylaşımlar yapan şüpheli tut...
        Sosyal medya fenomeni 'Müstehcenlik' suçundan tutuklandıı (2)
        Sosyal medya fenomeni 'Müstehcenlik' suçundan tutuklandıı (2)
        Muğla'da İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta yuvalarının sayısı 300'e ulaştı
        Muğla'da İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta yuvalarının sayısı 300'e ulaştı
        İnternetten 'sakallı ejder' satışına 60 bin 187 lira ceza
        İnternetten 'sakallı ejder' satışına 60 bin 187 lira ceza
        Sosyal medya fenomenine 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltı
        Sosyal medya fenomenine 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltı
        Muğla'da ayaklarına ip dolanan leylek yavruları kurtarıldı
        Muğla'da ayaklarına ip dolanan leylek yavruları kurtarıldı