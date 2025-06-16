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        Muğla'da bu yıl 53 orman, 23 ziraat alanı yangını çıktı

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, havaların ısınmasıyla kentte hava ve kara ekiplerinin orman yangınlarına karşı teyakkuzda olduklarını belirterek, "2025 yılında küçük çaplı 53 orman yangını, 23 ziraat yangını meydana geldi. Bu yangınlarda yaklaşık 16 hektar ormanlık alan ve 5 hektar ziraat alanı etkilendi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 17:02 Güncelleme: 16.06.2025 - 17:02
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        Muğla'da bu yıl 53 orman, 23 ziraat alanı yangını çıktı
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, havaların ısınmasıyla kentte hava ve kara ekiplerinin orman yangınlarına karşı teyakkuzda olduklarını belirterek, "2025 yılında küçük çaplı 53 orman yangını, 23 ziraat yangını meydana geldi. Bu yangınlarda yaklaşık 16 hektar ormanlık alan ve 5 hektar ziraat alanı etkilendi." dedi.

        Akbıyık, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik toplantısında, 2025 yılının Ocak ayına ilişkin asayiş raporlarını paylaştı.

        Muğla'nın huzuru için kararlı ve özverili çalışma yaptıklarını belirten Akbıyık, Kurban Bayramı tatilini de kapsayan süreçte, Muğla genelinde trafik yoğunluğu yaşandığını, 246 bin 582 aracın giriş yaptığını söyledi.

        Bu süreçte 205 yaralanmalı ve 160 maddi hasarlı olmak üzere toplam 365 trafik kazası meydana geldiğini kaydeden Akbıyık, kazalarda 289 kişinin yaralandığını 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini ifade etti.

        Akbıyık, 5 aylık süreçte ise asayiş ve güvenlik uygulamalarında terörle mücadele kapsamında 38, organize suç örgütlerine yönelik 8, zehir tacirlerine yönelik 245 ve siber suçlarla mücadele kapsamında 15 operasyon gerçekleştirildiğini, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise 2 bin 69 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini dile getirdi.

        Düzensiz göç olaylarının en aza indirilmesi için çaba gösterdiklerini belirten Akbıyık, "Güvenlik güçlerimizin operasyonları ve denetimleri neticesinde son 1 aylık dönemde 411, ilk 5 ayda toplam 2 bin 341 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilerin sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı. Son 1 ayda ilimizden 109, ilk 5 ayda ise 427 kişi sınır dışı edildi." dedi.

        -"Orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları"

        Havalarını ısınmasıyla tüm hazırlıkların tamamlanarak orman yangınlarına karşı teyakkuz halinde olduklarını vurgulayan Akbıyık, şöyle konuştu:

        "2025 yılında küçük çaplı 53 orman yangını, 23 ziraat yangını meydana gelmiştir. Bu yangınlarda yaklaşık 16 hektar ormanlık alan ve 5 hektar ziraat alanı etkilenmiştir. 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişleri yasakladık. Olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlarda devriye faaliyetleri yoğun bir şekilde icra edilmektedir. Ormanlık alanlara girişlerin yasak olması nedeniyle bölgelerde kamp ve piknik faaliyetleri de yapılamayacak. Riskli bölgelerde insansız hava araçları ve gözetleme kuleleriyle 24 saat kesintisiz izleme yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın da bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri yapılmaktadır."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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