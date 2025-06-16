Muğla'da bu yıl 53 orman, 23 ziraat alanı yangını çıktı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, havaların ısınmasıyla kentte hava ve kara ekiplerinin orman yangınlarına karşı teyakkuzda olduklarını belirterek, "2025 yılında küçük çaplı 53 orman yangını, 23 ziraat yangını meydana geldi. Bu yangınlarda yaklaşık 16 hektar ormanlık alan ve 5 hektar ziraat alanı etkilendi." dedi.

Akbıyık, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik toplantısında, 2025 yılının Ocak ayına ilişkin asayiş raporlarını paylaştı.

Muğla'nın huzuru için kararlı ve özverili çalışma yaptıklarını belirten Akbıyık, Kurban Bayramı tatilini de kapsayan süreçte, Muğla genelinde trafik yoğunluğu yaşandığını, 246 bin 582 aracın giriş yaptığını söyledi.

Bu süreçte 205 yaralanmalı ve 160 maddi hasarlı olmak üzere toplam 365 trafik kazası meydana geldiğini kaydeden Akbıyık, kazalarda 289 kişinin yaralandığını 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini ifade etti.

Akbıyık, 5 aylık süreçte ise asayiş ve güvenlik uygulamalarında terörle mücadele kapsamında 38, organize suç örgütlerine yönelik 8, zehir tacirlerine yönelik 245 ve siber suçlarla mücadele kapsamında 15 operasyon gerçekleştirildiğini, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise 2 bin 69 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini dile getirdi.