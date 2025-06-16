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        Fethiye'de engelli kişiyi darbeden zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde engelli bir kişiyi darbeden zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 21:44 Güncelleme: 16.06.2025 - 21:44
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        Fethiye'de engelli kişiyi darbeden zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde engelli bir kişiyi darbeden zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde zihinsel engelli Abdullah K'nin darp edildiği yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı.

        Bölgedeki iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin B.B. olduğunu belirledi.

        Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde, mağdur Abdullah K'yi darbeden şüphelinin elektrikli motosikletine binerek bölgeden uzaklaşması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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