Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de belgesi olmadan turizm amaçlı konut kiralayanlara 6 milyon lira ceza uygulandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm amaçlı kiralama belgesi olmadan faaliyette bulunan 42 konut sahibine 6 milyon 45 bin 60 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 12:52 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de belgesi olmadan turizm amaçlı konut kiralayanlara 6 milyon lira ceza uygulandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm amaçlı kiralama belgesi olmadan faaliyette bulunan 42 konut sahibine 6 milyon 45 bin 60 lira ceza kesildi.

        Fethiye Turizm Danışma Bürosunca, turizm amaçlı kiralama belgesi zorunluluğuna uymayan konut sahiplerine yönelik denetim yapıldı.

        Denetimden kaçmak için bazı kişilerin, günlük ya da haftalık kiraya verdikleri evleri, sahte "100 gün üzeri uzun dönem sözleşmeler" kapsamında göstermeye çalıştığı belirlendi.

        Kontrollerde, belgesiz ve izinsiz kiraya verilen 42 villa için sahiplerine 6 milyon 45 bin 60 lira ceza yazıldı.

        Kaçak kiralanan konutlar için ilk tespitte 143 bin 930 lira, ikinci kez tespitinde her bir konut için 719 bin 650 lira, üçüncü kez tekrarlanması durumunda ise 1 milyon 439 bin 300 lira ceza kesileceği bildirildi.

        Ayrıca "100 gün üzeri uzun dönem sözleşmeler" ile yasaya aykırı kiralama faaliyetinde bulunmaya çalışanların tespiti durumunda 1 milyon 439 bin 300 lira ceza uygulanacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Datça'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü
        Datça'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü
        80 yaşında sanal gerçeklik gözlüğü taktı; tepkileri gündem oldu
        80 yaşında sanal gerçeklik gözlüğü taktı; tepkileri gündem oldu
        DMD hastası Eymen gen tedavisi için umut arıyor
        DMD hastası Eymen gen tedavisi için umut arıyor
        Stratonikeia'nın ihtişamlı kütüphanesi ayağa kaldırılıyor
        Stratonikeia'nın ihtişamlı kütüphanesi ayağa kaldırılıyor
        Muğlaspor'dan Serhat Enes açıklaması
        Muğlaspor'dan Serhat Enes açıklaması