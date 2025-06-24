TMOK Fair Play Komisyonunun ilk etkinliği, Muğla'da düzenlendi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonunun yeni dönem çalışmalarının ilk etkinliği, Muğla'da gerçekleştirildi.

Muğla Valiliğinin ev sahipliğinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi B Salonu'nda "Fair Play Buluşmaları" kapsamında yapılan etkinliğe; Vali İdris Akbıyık, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç, 2. Başkan Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, Başkan Yardımcısı Necdet Ayaz, akademisyenler ve gazeteciler katıldı.

Türkiye genelinde Fair-Play felsefesinin yaygınlaştırılması ve bu felsefenin toplumun tüm katmanlarına benimsetilmesi amacıyla düzenlenen panel kapsamında yapılan sunumlarda "Fair Play nedir?", "Fair Play ve Kişisel Gelişim", "Atatürk ve Fair Play" başlıkları ele alındı.

Etkinlikte konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komitesi tarafından başlatılan Fair Play Buluşmaları'nın ilk seminerinin Muğla'da düzenleniyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Fair Play buluşmalarının Muğla'ya yakışır bir etkinlik olduğunu belirten Akbıyık, komisyon üyelerine Muğla'yı seçtikleri için Muğlalı sporcular adına teşekkür etti.

Akbıyık, Fair Play'in sadece sahada oyunun kurallarına uymak değil, hayatın her alanında saygı, dürüstlük, adalet ve empatiyle hareket etmek olduğunu söyledi.

Başarının sadece sonuçla değil nasıl elde edildiğiyle anlam kazandığına inandıklarını ifade eden Akbıyık, "Fair Play centilmenlik ötesinde aslına bakarsanız iyi insan olma çabasıdır. Muğla olarak biz de sporun bu yönünü her zaman ön planda tutuyoruz. Sporu sadece rekabet değil, karakter inşası olarak görüyor, bu bilinçle yatırımlarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Son üç yılda il genelinde 925 milyon liralık gençlik ve spor yatırımının hayata geçirildiğine dikkati çeken Akbıyık, şu an devam eden projelerin toplam tutarının 2 milyar liraya yaklaştığına vurgu yaptı.