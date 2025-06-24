Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        TMOK Fair Play Komisyonunun ilk etkinliği, Muğla'da düzenlendi

        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonunun yeni dönem çalışmalarının ilk etkinliği, Muğla'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 17:17 Güncelleme: 24.06.2025 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        TMOK Fair Play Komisyonunun ilk etkinliği, Muğla'da düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonunun yeni dönem çalışmalarının ilk etkinliği, Muğla'da gerçekleştirildi.

        Muğla Valiliğinin ev sahipliğinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi B Salonu'nda "Fair Play Buluşmaları" kapsamında yapılan etkinliğe; Vali İdris Akbıyık, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç, 2. Başkan Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, Başkan Yardımcısı Necdet Ayaz, akademisyenler ve gazeteciler katıldı.

        Türkiye genelinde Fair-Play felsefesinin yaygınlaştırılması ve bu felsefenin toplumun tüm katmanlarına benimsetilmesi amacıyla düzenlenen panel kapsamında yapılan sunumlarda "Fair Play nedir?", "Fair Play ve Kişisel Gelişim", "Atatürk ve Fair Play" başlıkları ele alındı.

        Etkinlikte konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komitesi tarafından başlatılan Fair Play Buluşmaları'nın ilk seminerinin Muğla'da düzenleniyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Fair Play buluşmalarının Muğla'ya yakışır bir etkinlik olduğunu belirten Akbıyık, komisyon üyelerine Muğla'yı seçtikleri için Muğlalı sporcular adına teşekkür etti.

        Akbıyık, Fair Play'in sadece sahada oyunun kurallarına uymak değil, hayatın her alanında saygı, dürüstlük, adalet ve empatiyle hareket etmek olduğunu söyledi.

        Başarının sadece sonuçla değil nasıl elde edildiğiyle anlam kazandığına inandıklarını ifade eden Akbıyık, "Fair Play centilmenlik ötesinde aslına bakarsanız iyi insan olma çabasıdır. Muğla olarak biz de sporun bu yönünü her zaman ön planda tutuyoruz. Sporu sadece rekabet değil, karakter inşası olarak görüyor, bu bilinçle yatırımlarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Son üç yılda il genelinde 925 milyon liralık gençlik ve spor yatırımının hayata geçirildiğine dikkati çeken Akbıyık, şu an devam eden projelerin toplam tutarının 2 milyar liraya yaklaştığına vurgu yaptı.

        Akbıyık, geçen yıl 11 Uluslararası, 360 ulusal, 40 bölgesel 439 il düzeyinde olmak üzere 850 spor organizasyonu gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise şimdiye kadar 6 uluslararası, 174 ulusal, 29 bölgesel 284 il düzeyinde olmak üzere 493 spor faaliyeti gerçekleştirdiklerini dile getirdi.​​​​​​​

        TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç da Fair Play'in sadece sportif bir şey olmadığını, hayatın kendisi olduğunu dile getirdi.

        Etkinlikte ayrıca, Fair Play'i anlatan karikatür ve fotoğraflardan oluşan özel sergi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Marmaris'te ot yangını
        Marmaris'te ot yangını
        Muğla'da Fair-Play etkinliği
        Muğla'da Fair-Play etkinliği
        Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Datça'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü
        Datça'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü