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        Fethiye'de iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 5 kişi tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 13:21 Güncelleme: 29.06.2025 - 13:21
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        Fethiye'de iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 5 kişi tutuklandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

        Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 1 kilo 256 gram esrar, 101 gram kokain, 49 sentetik ecza, 12 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız tabanca, 74 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 132 bin 800 lira, 700 dolar, 220 pound ve 70 avro ele geçirildi.

        Operasyonda, iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu ürettiği tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları da belirtildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkardıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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