Fethiye'de iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 5 kişi tutuklandı

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 1 kilo 256 gram esrar, 101 gram kokain, 49 sentetik ecza, 12 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız tabanca, 74 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 132 bin 800 lira, 700 dolar, 220 pound ve 70 avro ele geçirildi.

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