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        Fethiye'de bisiklet tutkunları "sessiz sürüş" etkinliği düzenledi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bisiklet kazalarına dikkati çekmek amacıyla "sessiz sürüş" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 20:33 Güncelleme: 29.06.2025 - 21:07
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        Fethiye'de bisiklet tutkunları "sessiz sürüş" etkinliği düzenledi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bisiklet kazalarına dikkati çekmek amacıyla "sessiz sürüş" etkinliği gerçekleştirildi.

        Fethiye Kent Konseyi önderliğinde Muğla Bisiklet Derneğinin desteğiyle düzenlenen etkinlikte yaklaşık 100 bisikletli, Beşkaza Meydanı'ndaki Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde toplandı.

        Bazı bisikletçilerin ve bisikletlerin üzerinde "Bisikletliler de trafiğin bir parçası", "Bisikletliye saygı", "Trafikte saygı istiyoruz", "Trafikte sağ şerit yasal hakkımız", "Pedala saygı hayata saygı", "Kaportamız bedenimiz" gibi dövizler taşındı.

        Bisikletliler daha sonra buradan Şehit Fethi Bey Parkı'na kadar pedal çevirdi.

        Muğla Bisiklet Derneği Başkanı Muzaffer Atlı, AA muhabirine, ilçede yaşanan kazada ve Türkiye'deki bisiklet kazalarında ölenleri rahmetle andığını söyledi.

        Turun adının sessiz sürüş olmasına rağmen içlerinde çığlıklar koptuğunu ifade eden Atlı, "Bugün sadece yazılı bazı dövizler taşıyoruz. Amacımız bisikletlileri trafikte insanların fark etmesini sağlamak. Trafikte, bununla ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz. Her gün bizler de böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlardan bazıları da maalesef ölümle sonuçlanıyor bazıları da ucuz atlatılıyor. Sorunlarımızı bu gibi eylem ve eğitimlerle aşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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