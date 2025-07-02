Bodrum'da gönüllü dalgıçlar deniz dibinden 168 kilogram atık çıkardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde 168 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla Gündoğan Mahallesi önlerinde temizlik çalışması yapıldı.

Belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibince deniz dibinden 168 kilogram atık toplandı.

Çıkarılan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Gündoğan Sahili'nde sergilendi. Etkinliğin sonunda atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özten, kentin en güzel estetiği olan denizi korumanın herkesin görevi olduğunu, yapılan çalışmalar sonucunda her geçen sene atıkların azalmasının kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Gündoğan Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mustafa Eser, özellikle dere etrafında yaşayan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.