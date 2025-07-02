Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da gönüllü dalgıçlar deniz dibinden 168 kilogram atık çıkardı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde 168 kilogram atık çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 17:54 Güncelleme: 02.07.2025 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da gönüllü dalgıçlar deniz dibinden 168 kilogram atık çıkardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde 168 kilogram atık çıkarıldı.

        Bodrum Belediyesi tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla Gündoğan Mahallesi önlerinde temizlik çalışması yapıldı.

        Belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibince deniz dibinden 168 kilogram atık toplandı.

        Çıkarılan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Gündoğan Sahili'nde sergilendi. Etkinliğin sonunda atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

        Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özten, kentin en güzel estetiği olan denizi korumanın herkesin görevi olduğunu, yapılan çalışmalar sonucunda her geçen sene atıkların azalmasının kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

        Gündoğan Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mustafa Eser, özellikle dere etrafında yaşayan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

        Denize atılan atıkların büyük bir kısmının dere kanallarıyla denize aktarıldığına dikkati çeken Eser, "Daha temiz ve daha düzenli bir Gündoğan için çalışmaları sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Deniz dibi temizliği, 9 Temmuz'da Türkbükü Sahili'nde devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Yokuştan inerken düştü! Hayatını kaybetti!
        Yokuştan inerken düştü! Hayatını kaybetti!
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?

        Benzer Haberler

        Bodrum'daki yangında 2 hektar alan zarar gördü
        Bodrum'daki yangında 2 hektar alan zarar gördü
        Bodrum'da tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bodrum'da tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Fethiye'nin turistik mahallesi Göcek'te sahil bandı yenilendi
        Fethiye'nin turistik mahallesi Göcek'te sahil bandı yenilendi
        Marmaris'te balıkçıların ağına takılan bronz kadın heykeli ilk kez sergilen...
        Marmaris'te balıkçıların ağına takılan bronz kadın heykeli ilk kez sergilen...
        Bodrum FK, Bardhi ile vedalaştı
        Bodrum FK, Bardhi ile vedalaştı
        Muğla'da otomobilden ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        Muğla'da otomobilden ormana sıçrayan yangın söndürüldü