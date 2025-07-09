Fethiye'de "Cankurtaran Eğitimi" düzenlendi

Öte yandan, eğitim programı kapsamında işyerlerine Dalış ve Cankurtaran Eğitmeni Savaş Yapman tarafından 2025 yılı içerisinde ücretsiz danışmanlık hizmeti verileceği duyuruldu.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Akademi tarafından, odada düzenlenen eğitime 12 kişi katıldı.

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