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        Muğla'da evinde 11 silah bulunan kişi gözaltına alındı

        Muğla'nın Ula ilçesinde evinde 11 silah ile tarihi eser niteliğinde 41 obje ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 21:02 Güncelleme: 09.07.2025 - 21:02
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        Muğla'da evinde 11 silah bulunan kişi gözaltına alındı
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        Muğla'nın Ula ilçesinde evinde 11 silah ile tarihi eser niteliğinde 41 obje ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şirinköy Mahallesi'nde yaşayan T.Ö'nün evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Eve düzenlenen operasyonda, çeşitli boy ve ebatlarda tarihi eser niteliğinde 41 obje, tarihi eser niteliğinde 2 av tüfeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız havalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 3 tabanca şarjörü, 369 av tüfeği fişeği, 21 tabanca fişeği ve 2 optik dürbün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan T.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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