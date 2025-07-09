Muğla'da evinde 11 silah bulunan kişi gözaltına alındı

Eve düzenlenen operasyonda, çeşitli boy ve ebatlarda tarihi eser niteliğinde 41 obje, tarihi eser niteliğinde 2 av tüfeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız havalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 3 tabanca şarjörü, 369 av tüfeği fişeği, 21 tabanca fişeği ve 2 optik dürbün ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.