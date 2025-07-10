Muğla'da zabıta dilencilik yapanlara yönelik çalışma yaptı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların ve vatandaşların duygularının sömürülmesine müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Milas-Bodrum kara yolunda yapılan kontrollerde çocukları kullanarak vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan 5 kadını tespit etti.

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