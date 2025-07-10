Muğla'da zabıta dilencilik yapanlara yönelik çalışma yaptı
Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, çocukları kullanarak dilencilik yaptırdığı tespit edilen 5 kadını yakalandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, çocukları kullanarak dilencilik yaptırdığı tespit edilen 5 kadını yakalandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Milas-Bodrum kara yolunda yapılan kontrollerde çocukları kullanarak vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan 5 kadını tespit etti.
Dilencilik yapan kadınlar ile 4 çocuk, Milas 3. Bölge Zabıta Amirliğine götürüldü.
Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların ve vatandaşların duygularının sömürülmesine müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.