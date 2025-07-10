Muğla'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Yangın sırasında evde bulunan Adnan ve Nursel Gülceoğlu kardeşler, ekipler ve vatandaşlar tarafından güvenli bölgeye alındı. Nursel Gülceoğlu'nun kolundan yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların hortumlarla müdahalesine rağmen alevler kısa sürede tüm evi sardı.

Karamehmet Mahallesi Taşçılar Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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