Muğla'da aromatik üretimler ekonomiye katkı sağlıyor

Muğla'da, Yerel Tohum Distilasyon Tesisinde, lavantadan kekiğe kadar 12 farklı bitkiden uçucu yağ elde edilerek yerel üreticiye destek olunduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye tarafından kurulan tesisin, hem kent genelinden hem de çevre illerden gelen tıbbi aromatik bitkileri işleyerek bölge tarımına katma değer sağladığı belirtildi.

Bugüne kadar 12 farklı bitkiden toplam 1600 litre uçucu yağ elde edildiğine dikkati çekilen açıklamada, lavanta ve kekik gibi bitkilerin suyunun da değerlendirilerek ekonomiye kazandırıldığı aktarıldı.

Elde edilen uçucu yağların sıvı sabun, şampuan, kolonya, güneş kremi gibi yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülerek kooperatifler aracılığıyla pazarlandığı ifade edildi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, distilasyon merkezi ile ürünlerin katma değere dönüştüğünü söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesinde görevli Gıda Teknikeri Ahmet Babacık da tesiste vatandaşlardan, vakıflardan, kooperatiflerden ve Koku Vadisi Proje alanından gelen tıbbi aromatik bitkilerden uçucu yağ elde ettiklerini aktardı.