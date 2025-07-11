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        Muğla'da aromatik üretimler ekonomiye katkı sağlıyor

        Muğla'da, Yerel Tohum Distilasyon Tesisinde, lavantadan kekiğe kadar 12 farklı bitkiden uçucu yağ elde edilerek yerel üreticiye destek olunduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 12:57 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:57
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        Muğla'da aromatik üretimler ekonomiye katkı sağlıyor
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        Muğla'da, Yerel Tohum Distilasyon Tesisinde, lavantadan kekiğe kadar 12 farklı bitkiden uçucu yağ elde edilerek yerel üreticiye destek olunduğu bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye tarafından kurulan tesisin, hem kent genelinden hem de çevre illerden gelen tıbbi aromatik bitkileri işleyerek bölge tarımına katma değer sağladığı belirtildi.

        Bugüne kadar 12 farklı bitkiden toplam 1600 litre uçucu yağ elde edildiğine dikkati çekilen açıklamada, lavanta ve kekik gibi bitkilerin suyunun da değerlendirilerek ekonomiye kazandırıldığı aktarıldı.

        Elde edilen uçucu yağların sıvı sabun, şampuan, kolonya, güneş kremi gibi yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülerek kooperatifler aracılığıyla pazarlandığı ifade edildi.

        Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, distilasyon merkezi ile ürünlerin katma değere dönüştüğünü söyledi.

        Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesinde görevli Gıda Teknikeri Ahmet Babacık da tesiste vatandaşlardan, vakıflardan, kooperatiflerden ve Koku Vadisi Proje alanından gelen tıbbi aromatik bitkilerden uçucu yağ elde ettiklerini aktardı.

        Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Feyzullah Ören ise elde edilen yağlardan çeşitli ürünler elde ettiklerini, Büyükşehir Belediyesinden aldıkları 200 bin adet tıbbi aromatik bitkiyi, Koku Vadisi projesi kapsamında toprakla buluşturduklarını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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