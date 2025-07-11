Marmaris ve Datça'da "Anıtsal Mekanlarda Anıtsal Konserler" etkinliği düzenlenecek

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde, "Anıtsal Mekanlarda Anıtsal Konserler" etkinliği düzenleneceği bildirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Barış Manço, Erkin Koray, Cem Karaca, Orhan Gencebay gibi Türk müziğinin önemli isimleri, alışılmışın dışında senfonik yorumla yeniden hayat buluyor.

Farklı mesleklerden 12 kadının bir araya geldiği özel topluluk Dem Vokal, konserlerin açılışında sahne alacak.

Marmaris'te 18 Temmuz'da, Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda ise 19 Temmuz'da sahnelenecek "Senfonik Anadolu Rock: Bukalemun" konserleri, klasik senfoni ile Anadolu rock müziğini buluşturarak izleyicilere farklı ve etkileyici bir müzik deneyimi sunacak.