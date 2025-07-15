15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı, Muğla'da yapıldı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı, 34 ilden 120 sporcunun katılımıyla yapıldı.

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