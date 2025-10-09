Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum Ticaret Odası 13. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları" (BIOR) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 21:20 Güncelleme: 09.10.2025 - 21:33
        Bodrum Ticaret Odası 13. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları" (BIOR) başladı.

        Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 8 ülkeden 318 sporcu yelken açtı.

        Bodrum Ticaret Odasının isim sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışlara katılan yelkenciler, İçmeler açıklarında kurulan parkurda mücadele etti.

        Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk, AA muhabirine, ilk gün yarışlarında rüzgarın elverişli olduğunu ve güzel mücadeleler yapıldığını söyledi.

        Türk, 2022'de optimist dünya şampiyonasına ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, "Burada düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz organizasyonların sonucunda 2026'da 19 Yaş Altı ILCA Avrupa Kupası'nı düzenleyeceğiz. Bu yarışlarla yelkencilerimizin tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Elimizden geldiğince yelken sporuna katkı yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Organizasyon, 12 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek.

