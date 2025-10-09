Bodrum Ticaret Odası 13. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı

Türk, 2022'de optimist dünya şampiyonasına ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, "Burada düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz organizasyonların sonucunda 2026'da 19 Yaş Altı ILCA Avrupa Kupası'nı düzenleyeceğiz. Bu yarışlarla yelkencilerimizin tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Elimizden geldiğince yelken sporuna katkı yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk, AA muhabirine, ilk gün yarışlarında rüzgarın elverişli olduğunu ve güzel mücadeleler yapıldığını söyledi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 8 ülkeden 318 sporcu yelken açtı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.