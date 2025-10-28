Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı'nı su altında bayrak açarak kutladılar
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı.
İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla yaptığı özel dalışta suyun altında Türk bayrağı açarak bayram coşkusunu denizin derinliklerine taşıdı.
Dalış ekibinde yer alan Burkay Kayıran, Berkay Çetin, Elif Cemre Yiğit ve Berat Hünkar Odabaş ise ellerinde Türk bayraklarıyla su altında geçiş yaptı.
Renkli görüntüler su altı kamerasıyla kaydedildi.
