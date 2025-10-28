Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı'nı su altında bayrak açarak kutladılar

Dalış ekibinde yer alan Burkay Kayıran, Berkay Çetin, Elif Cemre Yiğit ve Berat Hünkar Odabaş ise ellerinde Türk bayraklarıyla su altında geçiş yaptı.

İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla yaptığı özel dalışta suyun altında Türk bayrağı açarak bayram coşkusunu denizin derinliklerine taşıdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.