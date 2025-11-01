Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Time Out dergisi Likya Yolu'nu "Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası" seçti

        –Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayıp Antalya'ya uzanan Likya Yolu, Time Out dergisinin "Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası" listesinde zirvede yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 16:45 Güncelleme: 01.11.2025 - 16:45
        Time Out dergisi Likya Yolu'nu "Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası" seçti
        İngiltere merkezli ünlü “Time Out” dergisi, dünyanın en güzel yürüyüş rotalarını sıraladığı listede Likya Yolu’nu ilk sırada gösterdi.

        Fethiye’den başlayıp Antalya’nın Konyaaltı ilçesine kadar uzanan yaklaşık 540 kilometrelik Likya Yolu, doğa ve tarihle iç içe bir yürüyüş deneyimi sunuyor.

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fethiye turizmini dört mevsime yaymak ve doğal mirası korumak amacıyla paydaşlarla birlikte çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı da Likya Yolu’nun dünyanın en güzel yürüyüş rotası seçilmesinin bölge için büyük bir gurur kaynağı olduğunu, bu tanınırlığın turizm potansiyelini güçlendireceğini ve sürdürülebilir turizme önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

