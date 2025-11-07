Muğla'da "32. Atatürk'e Saygı ve Gençlik Yol Koşusu" düzenlenecek

Muğla'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından Atatürk'e Saygı ve Gençlik Yol Koşusu yapılacağı bildirildi.

MSKÜ'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilecek koşu, 10 Kasım Pazartesi günü Menteşe ilçesindeki Yeniköy Meydanı'ndan saat 11.15'de başlayacak.

Kadınlar ve veteranların 4 bin, erkeklerin ise 7 bin metre koşacağı yarışlar, Yeniköy ve Kötekli Mahallesi parkurunun ardından MSKÜ kampüsündeki futbol sahasında sona erecek.

Program sonunda birinciler 5, ikinciler 4, üçüncüler de 3 bin lira ödülün sahibi olacak.