Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da "32. Atatürk'e Saygı ve Gençlik Yol Koşusu" düzenlenecek

        Muğla'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından Atatürk'e Saygı ve Gençlik Yol Koşusu yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 16:39 Güncelleme: 07.11.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da "32. Atatürk'e Saygı ve Gençlik Yol Koşusu" düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından Atatürk'e Saygı ve Gençlik Yol Koşusu yapılacağı bildirildi.

        MSKÜ'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilecek koşu, 10 Kasım Pazartesi günü Menteşe ilçesindeki Yeniköy Meydanı'ndan saat 11.15'de başlayacak.

        Kadınlar ve veteranların 4 bin, erkeklerin ise 7 bin metre koşacağı yarışlar, Yeniköy ve Kötekli Mahallesi parkurunun ardından MSKÜ kampüsündeki futbol sahasında sona erecek.

        Program sonunda birinciler 5, ikinciler 4, üçüncüler de 3 bin lira ödülün sahibi olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Muğla'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında binlerce fidan t...
        Muğla'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında binlerce fidan t...
        Menteşe'de alacak kavgası: 1'i ağır, 2 yaralı
        Menteşe'de alacak kavgası: 1'i ağır, 2 yaralı
        Muğla Büyükşehir Bisiklette kıta takımı listesine girdi
        Muğla Büyükşehir Bisiklette kıta takımı listesine girdi
        Muğla Büyükşehir Belediyesi Pelin Güneş'i minik okurlarla buluşturdu
        Muğla Büyükşehir Belediyesi Pelin Güneş'i minik okurlarla buluşturdu
        Köyceğiz'de 21 Milyon TL'lik yol yatırımı devam ediyor
        Köyceğiz'de 21 Milyon TL'lik yol yatırımı devam ediyor
        Menteşe'de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
        Menteşe'de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı