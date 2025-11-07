Bodrum FK-İstanbulspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında İstanbulspor'u 5-0 yenen Sipay Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, galip geldiklerini için çok mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ligin en az gol yiyen, en pozitif ve en aktif futbol oynayan takımlarından birine karşı mücadele ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Maçta 5-0 gibi çok güzel bir skorla galip geldik. Geçen hafta istemediğimiz bir sonuç olmuştu. Bu açıdan çok güzel bir maç oldu. Haftanın ilk maçına galibiyetle başladık. Liderliğimizi geri aldık. İnşallah pazar günü 21.00'den sonra da lider olarak devam ederiz." dedi.

Milli maç arasına da moralli girdiklerini anlatan Yılmaz, "Önümüzde çok zor maçlar var. O yüzden 15 günü çok iyi değerlendirip bir sonraki periyoda en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.

- İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Bodrum FK'yı tebrik etti.