        Bodrum FK-İstanbulspor maçının ardından

        Bodrum FK-İstanbulspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında İstanbulspor'u 5-0 yenen Sipay Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, galip geldiklerini için çok mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 19:00 Güncelleme: 07.11.2025 - 19:00
        Bodrum FK-İstanbulspor maçının ardından
        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ligin en az gol yiyen, en pozitif ve en aktif futbol oynayan takımlarından birine karşı mücadele ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Maçta 5-0 gibi çok güzel bir skorla galip geldik. Geçen hafta istemediğimiz bir sonuç olmuştu. Bu açıdan çok güzel bir maç oldu. Haftanın ilk maçına galibiyetle başladık. Liderliğimizi geri aldık. İnşallah pazar günü 21.00'den sonra da lider olarak devam ederiz." dedi.

        Milli maç arasına da moralli girdiklerini anlatan Yılmaz, "Önümüzde çok zor maçlar var. O yüzden 15 günü çok iyi değerlendirip bir sonraki periyoda en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.

        - İstanbulspor cephesi

        İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Bodrum FK'yı tebrik etti.

        Müsabakada birçok hata yaptıklarını dile getiren Avcı, "Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bugün gerçekten maç öncesine kadar isteyen bir takım vardı. Bodrum FK gibi kaliteli oyunculara sahip bir takıma karşı bu tür hataları yaptığımızda maalesef skor benzer oluyor." ifadelerini kullandı.

        İkinci yarıda goller yediklerini kaydeden Avcı, "Oyunla ilgili çok fazla analize gerek yok. Mental olarak maalesef kolay yıprandık. Beraber bir çözüm yolu bulacağız. Oyuncularımın da hoşnut olmadıklarını, mutlu olmadıklarını biliyorum. Gerek bu maçla alakalı, gerek tabloyla alakalı. Milli maç arasını iyi değerlendirmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

